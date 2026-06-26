ドジャースのトミー・エドマン内野手（31）の夫人、クリスティンさんが25日（日本時間26日）、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。エドマンと愛息の2ショットを公開した。エドマンと愛息は上半身裸の海パン姿で浜辺に座り、オフを満喫。この日、ドジャースは試合がなく、26日（同27日）からの敵地6連戦を控えていることから、家族水入らずの時間を過ごしたようだ。エドマンはオフに右足首の手術を受け、開幕を負傷者