タレント重盛さと美（37）が25日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）に出演。男性が「あざとい」と勘違いしている現象に言及した。番組では「あざとい＝男性の勘違い？」という男女の視点の違いを検証。検証ドラマでは、女子大生が憧れの先輩と接触するため、先輩の仲良い友人に声をかけ、関係を築いた。その友人が勘違いをし、数日後に後輩に告白してしまったというケースを議論した。重盛は「