午後0時46分ごろ、茨城県と千葉県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。この地震による津波の心配はありません。午後0時46分ごろ、茨城県鹿嶋市や潮来市、千葉県成田市や東金市などで最大震度4を観測するやや強い地震がありました。茨城県北部や栃木県南部、埼玉県南部、千葉県南部、東京23区でも震度3を観測しました。震源は千葉県北東部で、震源の深さはおよそ50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5.8と推定され