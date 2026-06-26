今月19日に東京都北区の滝野川第三小学校で児童と教員ら11人がケガをする火事が起きたことを受け、文部科学省は26日、全国の教育委員会などに「法定点検の実施」などを求める通知を行いました。通知の内容は主に3つです。1．消防法などに基づく施設・設備の点検の確実な実施※今年度に既に実施した学校は「臨時の安全点検」の実施2．防火管理の徹底、避難訓練の実践的な実施→火事発生時の初動対応や、消火器・救助袋などの設