パラグアイと引き分けて決勝トーナメント進出が決まり、喜ぶオーストラリアサポーター＝サンフランシスコ（ゲッティ＝共同）互いに守備重視の慎重な戦いで引き分けた。プレスとカバーの意識が高く、堅実に相手をはね返した。攻撃は両チームとも人数を割かず、ロングボールとサイド攻撃を軸に攻めたオーストラリアは、シュートの精度が低かった。パラグアイは個人技のあるエンシソを中心に打開を図ったが、複数で囲まれ、自由にで