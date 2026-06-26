◇女子ゴルフツアーアース・モンダミン・カップ第2日（2026年6月26日千葉県カメリアヒルズCC＝6699ヤード、パー72）雷雲接近で第2ラウンドの競技は、午後1時30分に2度目の中断となった。大会は29日に予備日が設けられており、進行状況によっては24年以来の月曜日決着となる可能性もある。競技を終えた選手の中では6位で出た稲垣那奈子（25＝三菱電機）が5バーディー、3ボギーの70で回り通算4アンダーで暫定2位に浮上し