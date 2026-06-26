元タレント・木下優樹菜さん（38）が、26日までに自身のインスタグラムを更新。アナフィラキシーショックで救急搬送されていたことを明らかにした。木下さんは「先日。思いもよらぬアナフィラキシーショックで運ばれました」と報告。「話したい事たくさんあるのでYouTubeでお話しさせてもらいたいのと、誰かの“もしも”の為になればと」とつづり、自身の体験を動画で詳しく説明する意向を示した。また、「まだステロイド飲