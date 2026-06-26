東京証券取引所26日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が急落した。終値は前日比3005円46銭安の6万9360円88銭で、下げ幅としては史上3番目の大きさとなった。前日は上げ幅が3100円を超えて最高値を更新したが、1日でほぼ帳消しとなる荒い値動きとなった。相場の過熱感を警戒した利益確定の売り注文が優勢だった。午後には一時3700円超下げる場面もあったが、買い戻しが入って下落幅を縮めた。東証株価指数（TOPIX）は5