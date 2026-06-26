【モデルプレス＝2026/06/26】モデルの井手上漠が6月24日、自身のInstagramを更新。ビキニショットを公開した。【写真】23歳ジェンダーレスモデル「脚長すぎ」ビキニショット◆井手上漠、美スタイル際立つビキニ姿公開井手上は「あと何色の感動に出会えるんだろう。それが少しだけ、生きる理由になる旅でした」とコメントし、旅行ショットを複数枚投稿。ヤシの木の下やプールで美しいボディラインが際立つ花柄のビキニを着用した姿