【モデルプレス＝2026/06/26】女優の山本舞香が6月24日、Instagramを更新。モデルの大社カリンとの思い出ショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】28歳人気女優「アニメキャラみたい」ピンク髪披露◆山本舞香、ピンク髪披露山本は「出逢って10年。おもいでたくさん。良い思い出もその逆も沢山沢山共有してるね」とつづり、大社の誕生日を記念した思い出写真を複数枚投稿。鏡越しで撮った2ショットなどを公開した。山本は、綺麗