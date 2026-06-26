中道改革連合の小沢一郎前衆院議員が2026年6月25日にXを更新。大手メディアが首相や都知事の「経歴詐称疑惑」を取り沙汰さないことに疑問を呈した。「日本のメディアは本当に権力に弱い」小沢氏はXで「日本の大手メディアは、テレビにせよ新聞にせよ、市長の経歴詐称疑惑は連日、大騒ぎするのに、なぜ総理や都知事の経歴詐称疑惑には沈黙するのだろう」と学歴詐称疑惑問題で波紋を広げた静岡県伊東市の田久保真紀前市長を示唆しつ