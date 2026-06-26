ドル円下げ渋り、取引再開の韓国株が下げ縮小日経平均も下げ止まる 韓国主導でアジア株が大幅下落したことから、リスク回避で一時円とドルが上昇した。ドル円は一時161.62円付近まで下げた。ナスダック下落やアップル値上げ発表、オープンAI上場延期報道をきっかけに韓国株は一時8%超下げサーキットブレーカーが発動し売買停止となった。取引再開後は下げ幅を縮小している。 韓国株の下げ止まりを