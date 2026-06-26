中道改革連合と立憲民主党、公明党の3党の代表が国会内で会談し、合流をめぐる協議体を設置することで合意しました。中道・小川淳也代表「両党の諸事情に十分配慮しながら、丁寧に運ばせていただく決意を申し上げたところでございます」中道、立憲、公明3党の合流をめぐっては、中道の小川代表が19日、立憲・公明両党の代表と会談し、協議体の設置を呼びかけていました。3党の代表はきょう（26日）国会内で会談し、合流に関する協