日本野球機構（NPB）は26日、「ナミックスフレッシュオールスターゲーム2026」（7月27日、ハードオフ新潟）の出場選手を発表した。今季から2軍が3地区制に再編されたため、セ・リーグ選抜対パ・リーグ選抜で実施。2軍戦のみに参加しているオイシックスはセ、ハヤテはパに入る。阪神からは、茨木秀俊投手、谷端将伍内野手、岡城快生外野手の3人が選出され、平田勝男2軍監督がコーチを務める。