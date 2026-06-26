台風7号や台風8号が接近する前から、本州付近は梅雨前線の影響で記録的な大雨になっています。きょう26日（金）午後も、西〜東日本は大雨が続くでしょう。あす27日（土）には、ダブル台風が関東を直撃する可能性が高くなっています。【CGを見る】26日〜27日正午まで「雨と風の予想」関東は大雨ピークが3回ありそうきょう午後も西〜東日本は梅雨前線の影響で大雨が続き、特に夕方以降は四国の太平洋側から関東付近で雨足が強まりそ