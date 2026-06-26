【第69話】 6月26日無料公開 □第69話「あにめを見てみた」を読む 【拡大画像へ】 講談社は6月26日、「世界最強の魔女、始めました～私だけ『攻略サイト』を見れる世界で自由に生きます～」の第69話「あにめを見てみた」を月マガ基地で無料公開した。なお、最新話はマガポケでも同時公開されている。 第69話では、神々の娯楽「あにめ」を視聴。その面白さに、メルチェは“尊