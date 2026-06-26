エーザイは堅調に推移。きょう、抗がん剤タレトレクチニブについて、進行性のＲＯＳ１陽性非小細胞肺がん（ＮＳＣＬＣ）治療に関する販売承認申請が英国の医薬品・医療製品規制庁から受理されたと発表しており、株価の支援材料となっている。エーザイは今年１月にニューベーション・バイオ＜NUVB＞とタレトレクチニブについて、欧州や中東、カナダなど幅広い国・地域における独占的ライセンス契約を締結