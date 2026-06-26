信和が後場上げ幅を拡大している。午後１時ごろに３１年３月期を最終年度とする中期経営計画を発表し、最終年度に売上高３５０億円（２６年３月期２０１億３８００万円）、営業利益３５億円以上（同２４億８８００万円）を目指すとしたことを好材料視した買いが入っている。建設業界における深刻な人手不足や社会資本の維持修繕ニーズの拡大などを次なる飛躍の好機と捉え、従来の製造・販売を基盤としながら、施工・レンタ