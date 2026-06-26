「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２６日午後１時現在で三菱重工業が「買い予想数上昇」３位となっている。 三菱重は日経平均株価が３０００円を超える急落をみせるなか下値模索が続くが、下げ幅は限定的で底堅さも発揮されている。防衛関連株はＡＩ・半導体関連に投資資金が集中するなか、総じて冴えない動きが続いていた。しかし、足もとでリターンリバーサル狙いの買いが観測され