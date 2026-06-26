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【北中米W杯グループリーグ第3節】(サンフランシスコ)パラグアイ 0-0(前半0-0)オーストラリア<警告>[パ]ディエゴ・ゴメス(77分)[オ]ジャクソン・アーバイン(46分)観衆:68,827人└オーストラリアはパラグアイとスコアレスもD組2位で初の2大会連続決勝T進出