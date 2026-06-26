[6.25 W杯D組第3節 パラグアイ0-0オーストラリア サンフランシスコ]ワールドカップD組の第3節で、パラグアイ代表とオーストラリア代表が0-0で引き分けた。ともに1勝1敗の勝ち点3で迎えた第3戦で、2位通過を直接対決で決める対戦になった。ただし得失点差は-2のパラグアイに対し、オーストラリアは同0と優位性を持って試合に入っていた。試合はスコアレスのまま最後まで進んだ。後半途中出場した町田所属のオーストラリアFWテ