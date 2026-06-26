就寝中の路上生活者の男性にやけどを負わせたとして、愛知県警中署は２４日、名古屋市西区、無職の男（２２）と岩倉市、無職少年（１７）を傷害容疑で逮捕したと発表した。発表によると、２人は１９日午前２時５０分頃、名古屋市中区の歩道橋下で寝ていた８０歳代男性の布団をめくり、着衣に火をつけ、左上腕にやけどを負わせた疑い。同署は２人の認否を明らかにしていない。現場から花火の燃えかすが見つかり、布団の中に花火