海外留学費用などの名目で約1800万円をだまし取ったとして、警視庁は26日までに、詐欺の疑いで、加藤永江容疑者（57）を逮捕した。容疑者は、発達障害がある児童の海外教育支援をうたった一般社団法人で代表を務めていた。