ザ・ドリフターズの加藤茶(83)の妻でタレントの加藤綾菜(38)が25日に更新したインスタグラムで、結婚15周年を迎えたものの結婚記念日を2人とも忘れていたことを明かした。 【写真】結婚記念日を教えてくれたメッセージカード優しい言葉があふれる 綾菜は「結婚15周年を迎えました私達は全く忘れてました...」と投稿した。続けて、「すると...KIINAから記念日おめでとうとお花が届きました。冬はカトち