東京・上野「サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ」に、夏季限定メニューが登場！こんがり日焼けした姿がかわいいアフタヌーンティーやハニトー、毎年人気の「ぐでたま かき氷パフェ」もラインナップされます☆ サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ「2026 夏メニュー」 提供予定期間：2026年7月1日（水）〜9月上旬頃まで提供店舗：サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ 「サンリオキャラクターズ ガ