セガ ラッキーくじオンライン「名探偵コナンカフェ ― 港町レトロ ―」の販売がスタート。2026年の「名探偵コナンカフェ」のテーマ「港町レトロ」をモチーフにしたキャラクターグッズが当たります！ セガ ラッキーくじオンライン「名探偵コナンカフェ ― 港町レトロ ―」 くじ販売期間：2026年6月24日11:00〜8月18日23:59価格：1回770円(税込) + 送料660円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります) セガ ラッ