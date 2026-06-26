とちぎテレビ 2026年06月26日午後0時46分ごろ、千葉県北東部を震源とする最大震度4の地震が発生しました。 栃木県内では震度3の揺れが観測されています。 最大震度4を観測したのは茨城県、千葉県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは50km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ５．８と推定されます。 栃木県 【震度3】 真岡市 市貝町 高根沢町 【震度2】 宇都宮市