サタケはパックご飯の設備、SILK DELI（シルクデリ）を発売した。同社の加圧式IH炊飯設備SILKを採用し、炊きたての味を維持したまま、長期保存が可能なパックご飯を製造する。釜ごとに異なる商品を同時に生産するため、小ロット多品種に対応。白飯と味付き飯を同一ラインで製造し、多様な商品を展開できる。常温流通が可能なため、物流コストの削減や生産過多によるロスの低減にもつながる。同社では「物流と販売現場にお