女優で声優の戸田恵子が26日に自身のアメブロを更新。舞台現場で差し入れをした品を紹介した。この日、戸田は「今日は夜公演にて。昼間は歯医者さんに行ってクリーニング！」と報告し「少し楽屋に早めに入って楽屋ボテを片付け、整理」と公演前に身の回りを整えたことを明かした。続けて、出演中の舞台『虹のかけら』について「あいにくの雨でしたが、本日もたくさんのご来場をいただき心より感謝します」とコメント。「おらが故郷