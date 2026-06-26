北海道・帯広警察署は2026年6月25日、帯広市の介護施設に入居する男(89)を、暴行の疑いで現行犯逮捕しました。男は25日午後5時40分ごろ、施設内でケアマネージャーの男性(55)に対し、持っていたセカンドバッグで右足を複数回、叩いた疑いがもたれています。警察によりますと、25日午後5時50分ごろ、施設の職員から「居住者とケアマネージャーがもめている」と通報があり、双方から事情を聞いたうえで、逮