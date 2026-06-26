◇W杯北中米大会1次リーグD組トルコ 3―2 米国（2026年6月25日ロサンゼルス）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグD組の最終第3戦が25日（日本時間26日）に行われ、敗退が決まっているトルコが既に2連勝で首位突破を決めている開催国の米国を3―2で破った。開始3分、開始早々に均衡を破ったのは米国だった。初先発の左サイドバック、DFトラスティが先制ゴール。この日のスウェーデン戦で2大会連続得点を決めた