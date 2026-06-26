芳文社が発行する青年向け漫画雑誌「週刊漫画TIMES」は26日、占い「象牙占星術」を長年連載したプルナマサリさんが、5月に病気のため死去したと発表した。同誌によると、連載「象牙占星術」は1974年1月に連載を開始。数カ月の休載期間を挟みながらも、約52年にわたって連載を続けていた。連載開始時には「星の動きと神秘に交錯する人生運。占星術界最強の美女サリが74年の君を占ってみた！」とのキャッチコピーが掲げられ