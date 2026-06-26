「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表１−１スウェーデン代表」（２５日、ダラス）ＮＨＫの中継では今大会解説が話題となっている本田圭佑が登場。試合前はピッチ上からリポートしたが、その横にいた長身の人物が話題となった。初戦でコンビを組んだＮＨＫ小宮山晃義アナウンサーとともにセンターサークル付近から日本代表の練習を見守っていたが、小宮山アナウンサーが１８２センチの本田よりも大きいことが話題に。ＳＮ