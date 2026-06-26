BTSのJIMINが、王子様のようなビジュアルでファンを魅了した。JIMINは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】「存在が芸術」JIMINの“王子様ビジュ”公開された写真には、ラグジュアリーブランド「DIOR」のグローバルアンバサダーとして、フランス・パリで開催された「2027年サマーコレクションショー」に出席したJIMINの姿が収められている。JIMINは、ネイビーのロングジャケットにデニムを合わせた