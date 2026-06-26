スポーツ報知は２６日、サッカーＷ杯、森保ジャパンの決勝トーナメント進出の号外を発行した。日本はスウェーデン戦を１―１で引き分け、１次リーグＦ組２位となった。新橋、新宿などのＪＲ主要駅付近で「日本２位突破」の見出しの紙面を配布。また、報知新聞東京本社のあるＪＲ両国駅周辺でも配布した。平日にもかかわらず、サポーターらが足を止めて号外を手に取り、紙面に見入っていた。