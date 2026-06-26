26日午後0時46分ごろ、関東地方で震度4の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は千葉県北東部震源の深さは50キロ地震の規模はＭ5.8と推定されます。静岡県で観測された震度は次の通り。震度2 富士市、御殿場市、伊豆の国市、伊豆市、東伊豆町、松崎町震度1 沼津市、富士宮市、三島市、長泉町、静岡清水町、小山町、静岡葵区、静岡清水区、静岡駿河区、藤枝市、菊川市、伊東市、熱海市、河津町、