「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表−スウェーデン代表」（２５日、ダラス）日本はスウェーデンと引き分け、１次リーグ・１勝２分け、勝ち点５を獲得して２位通過。３大会連続の決勝トーナメント進出を決め、１回戦でブラジルと対戦する。日本は後半３０分、最年長の３９歳長友佑都を投入。白のヘアバントをつけてピッチを駆け、日本選手初のＷ杯５大会連続出場。試合後のインタビューに「Ｗ杯はマンマミーア（なんて