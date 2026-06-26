26日早朝、大津市で裏山の一部が崩れ、住宅2棟に土砂が流れ込んだということです。また市内を流れる川の護岸が2か所崩れました。いずれもけが人はいないということです。 【写真を見る】【速報】滋賀・大津市で大雨被害住宅2棟に土砂が流れ込む真野川の護岸が崩れるけが人なし ◆「裏山の一部が崩れて家屋の方に土砂が流れ出ている」住宅2棟に土砂が… 大津市消防局によりますと、26日午前5時7分、警察から転送で「裏山の