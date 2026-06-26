選挙期間中のSNSによる偽情報への対策を強化するための改正案が、先ほど衆議院を通過しました。与野党6党が共同提出した改正案では、候補者に関する偽の情報などを公開して選挙の公正を害してはならないとしています。また、選挙の公正を脅かす情報の拡散による悪影響を軽減するため、SNSの事業者に対して必要な対策を取るよう求めています。一方、検討されていた罰則の新設は見送られました。改正案は衆議院の本会議で採決がおこ