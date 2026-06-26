原子力発電所に関する情報です。日本原子力発電によりますと、先ほどの地震で震度3の揺れを観測した茨城県東海村の東海第二原発は、定期検査中で運転していないため、設備の異常は確認されていないということです。また、周辺のモニタリングポストの値にも変化はないということです。