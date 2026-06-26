◆ファーム・リーグ阪神―巨人（２６日・ＳＧＬ）巨人２軍は２６日、予定されていたファーム・リーグ・阪神戦（日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎）が雨天中止となった。この日から行われる予定だった阪神戦は「伝統の一戦〜ＴＨＥＣＬＡＳＳＩＣＳＥＲＩＥＳ〜」として行われる。２軍は前カードのソフトバンク戦（タマホームスタジアム筑後）も２４、２５日と雨天中止となっており、これで３試合連続中止となった。