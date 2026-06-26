◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―阪神＝降雨中止＝（２６日・マツダスタジアム）マツダスタジアムで予定していた２６日の広島―阪神戦が、降雨のために中止が決まった。台風７号が接近している広島市は夜まで激しい雨が続く見込み。阪神は３試合連続、今季１０度目の雨天中止となった。先発予定は広島は床田、阪神は村上だった。