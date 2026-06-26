◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―阪神＝降雨中止＝（２６日・マツダスタジアム）阪神戦が降雨のため、中止と発表された。広島の中止は今季７度目。床田寛樹投手が先発予定だった。チームは２３日の巨人戦（マツダ）で敗れ、連勝がストップ。借金は１３に戻った。２４日の同戦に続き２戦連続中止で３日連続試合なしとなった。この日の試合前時点で、４位・ＤｅＮＡとゲーム差なしの５位。あす２７日・阪神戦（マツダ）から仕切り直