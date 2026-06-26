午後6時プレーボール予定だった26日の阪神―広島（マツダ）は、午後1時に中止が発表された。阪神は、24日ヤクルト戦から3試合連続の雨天中止。20日DeNA戦（横浜）も雨で流しており、直近6試合中4試合が中止となった。天気はきょうの午後10時ごろから回復に向かう見込み。あす27日は午後2時プレーボール予定となっている。