「広島（雨天中止）阪神」（２６日、マツダスタジアム）悪天候のため午後１時に試合中止が発表された。広島は床田、阪神は村上の先発が予告されていた。広島は２４日の巨人戦（マツダ）に続く中止で今季７度目。阪神は２４、２５日のヤクルト戦（甲子園）から３日連続の中止で今季１０度目。６月だけでも７度目となった。現在日本列島は台風７号、８号が接近しており、各地で雨が続いている。