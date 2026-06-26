気象庁によると、２６日午後０時４６分ごろ、地震がありました。震源地は千葉県北東部。震源の深さは５０キロ。地震の規模を示すマグニチュードは５．８と推定。この地震による津波の心配はありません。震度４を観測したのは、茨城鹿嶋市、潮来市、稲敷市、神栖市、成田市、東金市、旭市、匝瑳市、香取市、山武市、多古町、九十九里町、芝山町、横芝光町。新潟県では、南魚沼市で震度２。新潟西蒲区、長岡市、三条市、見附市