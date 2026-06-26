トヨタ自動車が続伸。主力のＡＩ・半導体関連株が下落するなか、出遅れ感が強い同社株に見直し買いが流入している。岡三証券は２５日、同社株のレーティングを３段階で真ん中の「中立」から最上位の「強気」に引き上げた。目標株価は３３００円で据え置いた。全体相場が活況を呈するなか、同社株は過去３カ月でＴＯＰＩＸを３０％もアンダーパフォームした。しかし、バッテリー式電気自動車（ＢＥＶ）の