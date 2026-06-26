ワキタが地合い悪のなか続伸している。２５日の取引終了後に、２７年２月期から中間配当を実施すると発表しており、好材料視されている。今期は期末一括で１００円を予定していたが、中間・期末各５０円に修正する。なお、年間配当予想１００円（前期１００円）は据え置いている。 出所：MINKABU PRESS