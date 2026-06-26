午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８３９、値下がり銘柄数は６６７、変わらずは４９銘柄だった。業種別では３３業種中１６業種が上昇。値上がり上位に建設、石油・石炭、鉱業、倉庫・運輸など。値下がりで目立つのは情報・通信、非鉄金属、電気機器など。 出所：MINKABU PRESS