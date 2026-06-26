「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２６日正午現在でサンリオが「売り予想数上昇」５位となっている。 ２６日の東証プライム市場で、サンリオが続伸。同社は２３日取引終了後に決算発表を行い、２７年３月期の連結営業利益は前期比１５．０％増の８９５億円と最高益を更新する見通しを明らかにした。キャラクターのライセンス事業が伸びる。今期配当も１６円と株式分割考慮後で実質２．２